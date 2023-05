To najlepiej pokazuje jak totalnie to sa bezmozgie yeti te teczowe stwory i inne popierajace ich lewactwo.

Tak krzyczeli "refugees welcome" i tak sie cieszyli, spraszajac do siebie wyznawcow religii, ktorzy takich jak oni karaja smiercia.

No trzeba byc serio bezmozgim zombie by takie paradoksy mialy miejsce. Samozaoranie level master...