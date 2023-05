Obstawiam że to 'false flag'.

PiS próbował zatuszować fakt że nad Polską przeleciała (a potem spadła) rosyjska rakieta i jako sojusznik NATO daliśmy ciała ale tuszowanie nie pykło bo publika się dowiedziała.

Więc teraz Błąszczak zwala winę na wojskowe kozły ofiarne ale widać że znów nie do końca się sprawdza. To teraz robią ustawkę z niby balonem pokazując "jak to pięknie wszystko teraz działa i reakcja jest natychmiastowa".



Zawsze ale to zawsze Pokaż całość