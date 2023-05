"NYT": Putin jest najniebezpieczniejszym głupcem na świecie

"Co za debil..." - to dokładnie pomyślałem w lutym zeszłego roku gdy w radiu usłyszałem o wkroczeniu rusków na Ukrainę. Nie z powodu opisanego w artykule, bo tego co dziś, wtedy nikt nie wiedział, ale pomyślałem po prostu, po co on to ruszył, miał kasę, władzę, świetne układy. Za jego życia NATO nie zbliżyłoby się aż tak do jego granic żeby reagować w taki sposób. Mógł spokojnie pomrzeć, przynajmniej byłby względnie szanowany Pokaż całość