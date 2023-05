I to było widać w wynikach. Narodowce od Bosaka to druga największa grupa głosująca na Dudę, zaraz po wyborcach Dudy xD



A by było śmieszniej to sumując głosy wyborców wszystkich innych kandydatów z I tury, którzy głosowali na Dudę w 2 turze nie uzyskałoby się takiego wyniku jaki Bosak zapewnił dudzie w II turze xD