Mandat 500 zł dla kobiety wykorzystującej dziecko i psa do żebrania

Powinni raczej jeśli to celowe cygańskie działanie zabrać dzieciaka do szkoły z internatem. Chyba że zbierali z biedry wtedy im by się należała czasowa pomoc do stanięcia na nogach. Taki żebrak często więcej robi niż typowy pasożyt społeczny bo pasożyt nic nie robi tylko bierze za darmo - a ci przynajmniej żebrali czyli coś robili - to samo co prezesi fundacji.