Oni uważają że nas wyzwolili, a ja uważam że czas komunizmu to najgorszy czas w historii naszego narodu, bo znaczna część naszego społeczęństwa do dzisiaj myśli jak homo sovieticus i tak się zachowuje, mają spaczone widzenie świata , klapki na oczach ,są szkodnikami i głosują na PIS. Problemem naszego kraju jest to że nigdy tym ludziom nie wytłumaczono dlaczego komuna była zła , dla nich samych i dla całego społeczeństwa , jak Pokaż całość