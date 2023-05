Przy okazji to widziałem ten filmik na twitterze parę godzin temu, gdzie ostrzegano przed zamieszczaniem takich treści i ludzie ostro zareagowali na to nagranie nazywając gościa który to udostępnił skończonym idiotą albo ruskim kolaborantem bo kategorycznie nie można nagrywać działania obrony przeciwlotniczej. W taki sposób łatwo można wykryć gdzie stacjonuje sprzęt i ten może stać się celem najbliższego ataku. Filmik fajny, ale taki który nigdy nie powinien wypłynąć do internetu.