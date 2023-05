Waldemar Buda z PiS chcial uderzyc w PO za patodeweloperskie podejscie do budowy. Sek w tym, ze Stoleczny Ratusz NIE WYDAL tego pozwolenia. Developer poszedl do Wojewody Mazowieckiego, ktory uchylil brak zgody. Niestety, Buda nie ogarnal i zamiast zaatkowac PO to zaatakowal swoich z PiSu