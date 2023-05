„Szef AfD w Turyngii Björn Höcke, uważany obecnie za najbardziej wpływowego polityka partii został przez niemieckie służby uznany za neonazistę i jest obserwowany przez wywiad. Jest to spowodowane faktem, że posiada bardzo dobre kontakty do sceny neonazistowskiej w Niemczech i Europie. Najbardziej szokujący przykład to Thorsten Heise, czołowy działać Nacjonalistycznej partii Niemiec (NPD), prywatnie dobry kolega i sąsiad Höcke, który w swoim ogródku zbudował pomnik na cześć Waffen-SS.”



