Anime nadal w Polsce to abstrakcja dla przeciętnego widza. Tak się kończy podejście ala "o! kreskówka w kinie! to idę z dziećmi".



Niestety ponad połowa ludzi wyszła w trakcie seansu. Chyba nie byli świadomi do końca co to w ogóle jest "anime" i podejrzewam, że było to ich pierwsze i ostatnie zderzenie z japońskimi filmami animowanymi.