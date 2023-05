Gdyby ktokolwiek w takim, nawet skompromitowanym PO, miał mózg, to by dopilnowano aby ktoś poszedł po tej aferze po prostu do więzienia. I nie zajmowano się kościołem, aborcją i LPG. No ale to durnie, którzy takich rzeczy nie potrafią i zapewne częściowo w myśl zasady, że ręka rękę myje.

I tu widzę kolejne punkty wyborcze dla Konfy.