Co te ruskie mają z tą wielką smutą to ja nie ogarniam, pamiętam jak kiedyś oglądałem ich film o tym jako niby "odpowiedź" na Katyń - to była żenada. Gdyby oni tak tego nie przeżywali to nie wiem czy to by było jakoś u nas nagłaśniane, myślę że Polacy są bardziej dumni z Cudu nad Wisłą niż z jakiejś wielkiej smuty.