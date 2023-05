Czesc ruskie. W sumie ten Putin to super gośc, w 20 lat zrobił z rosji śmietnik a z waszej armii rozkradzione pośmiewisko, które spięte do granic nie może zdobyć jakiejś wiochy na Ukrainie hehehhehe. Myślę,że zachód jakby chciał to strąciłby Putina jednym palcem ale PO CO? Przyjdzie jakiś Nawalny albo inny cwaniak i zacznie reformować kraj i armię na przykład. A komu potrzebna silna rosja z silną gospodarką i mocną armią?? Nikomu. Pokaż całość