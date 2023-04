Podobno ukraincy opracowali tez drony podwodne, na pewno ruskie porty maja siatki na wejsciu do portu jak bylo za czasow 2WS. Taki ten ich Krym ze beda za chwile siatki robic nad zbiornikami ;-) I dziwne ze juz tego nie zrobili, siatka 15m od zbiornikow typu ogrodzeniowego juz by zatrzymala takie droniki. No i czekamy na kolejny atak na most Krymski.