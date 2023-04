Oleksyj Arestowicz powiedział, że któregoś dnia Ukraina będzie walczyć o prymat w regionie z Polską. Nie mylił się. I będzie tak że Ukraina to wygra, bo ma ku temu wszystko - odwagę, czelność, jaja, dbałość o swój interes, a jak trzeba to i siłę. Polska - frajer Europy, sorry ale a galaretowatymi ekipami typu Kaczyński, Duda, Tusk, Hołownia to najwyżej możemy naciskać, ale niczym penitent na klęcznik. Do tego doprowadziły 30 lat Pokaż całość