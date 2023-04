Oy vey! Nie wolno tak pisać o nowym narodzie wybranym! To nie dobra jest! Nasi bracia by tak nigdy nie zrobili! Oni nie mają historii w szkole ani dostępu do Internetu by sprawdzić jak było! I totalnie nie świętują urodzin Bandery! Jak śmiesz łonuco!!!!11 Błazenmen pisze prawdę, to niedobra jest! ONUCAAA O-N-U-C-A!