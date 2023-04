Białek i tak nawet nie ustosunkuje się do żadnych zarzutów tylko po prostu przeczeka całe oburzenie, on ma zwyczajnie gdzieś użytkowników. Tylko raz pofatygował swój tyłek na wykop, gdy jego wielka aktualizacja okazała się kompromitacją. Kiedyś to może i był młodym aktywnym bojownikiem o internet niedający wciskać sobie kitu, ale dzisiaj to zwykły janusz biznesmen niedbający o zasady, które sam stworzył.