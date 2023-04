U rodziców we wsi standardem jest, że ścieki domowe leją się prosto do rowów przydrożnych i melioracyjnych a szambiarka to raz na ruski rok przyjeżdża jak się gęstego za dużo zbierze w szambie. Czy groziłoby mi coś gdybym takie nielegalne rury prowadzące do rowu zapchał długim wężykiem pianką montażową?