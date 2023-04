Stańczyki to mała wieś położona w województwie warmińsko-mazurskim. To tutaj znajdują się majestatyczne, ogromne kolejowe wiadukty. Są to imponującej wielkości zabytki, pomniki techniki budowlanej. Umiejscowione nad rzeką Błędzianką stanowią część nieczynnej linii kolejowej Gołdap – Żytkiejmy.