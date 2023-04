Pracuje we Francji od listopada. Cyganow, murzynow i arabowow widzisz na kazdym kroku. Pracuje w hotelu, wiec mam wiele roznych klientow. I mimo, ze pracuje tutaj tylko kilka miesiecy to juz cyganie chcieli wprowadzac do hotelu swoich ziomkow bez placenia. Jeden arab oskarzyl mnie, ze naliczylem na jego pokoj alkohol mimo, ze jak powiedzial tego nie chcial tylko ja zle zrozumialem. Jeden grozil mi pobiciem i ze po kumpli zadzwoni. Wielu z Pokaż całość