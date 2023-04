Widziałem w aquaparku kawałek gali, zacząłem się śmiać i szybko schowałem się do sauny przed oburzonymi spojrzeniami otłuszczonych, słabych i powolnych fanów boksu. Tych karykatur mężczyzny. Myślałem na poczàtku, że to jakieś amatorskie walki. I jeszcze ten napis TVP Sport. Oni stali w miejscu jak wmurowani. To było WBO? Ło matko, świat schodzi na psy.