Znana? Komu znana? Bo ja jej nie znam, a nawet nie wiem o kogo chodzi. I i le to jest "wiele"? 3, 10, 300? I co to za wykroczenia, leciała 200 w zabudowanym, czy nie zatrzymała się na zielonej strzałce? I skąd to w ogóle wiadomo? Wrzucała filmiki jak Frog? Zakop, spam.