Szpiegów należy zwalczać i to jest bezdyskusyjne.

Tylko że to robi się po cichu i dyskretnie.



Tutaj PiS odwala propagandę bo wybory i trzeba grzać temat - co swoją drogą wychodzi im skutecznie bo kto teraz pamięta o "hiszpańskich płetwonurkach" albo głośniku-granatniku?



Proszę jak to się przypadkiem złożyło z tymi szpiegami, za chwilkę nie będzie już w mediach problemu ciężarówek z "technicznym zbożem" którego nie widzieli celnicy podobnie jak tego granatnika...



