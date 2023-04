Fajnie, mogli by jeszcze otworzyć stronę na której zamieszczali by info gdzie trafia cześć broni nad której nie mają żadnej kontroli a którą dostają za darmo od Amerykanów którzy zaczynają się po mału zastanawiać czy nie dozbrajajają jakieś komórki talibów w Gruzji. Ale co ja tam wiem, śmierdzą mi onuce. Pożyjemy, zobaczymy