DanielMagical nadal bezkarny idzie na wojnę z DIOZem

Zwierzęta powinny być tylko na licencję, nieironicznie, nie zdajecie sobie sprawy ile zwierząt cierpi z takimi, a nawet gorszymi ludźmi i nikt im już nigdy nie pomoże, bo nie są medialni i mało kto to widzi. Dla większości ludzi zwierzęta to zabawki, a na wsiach dalej jest podejście "to moja własność, więc mogę mu skręcić kark, i co?"