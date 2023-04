Rosyjskie "elity" drenują swoje państwo, ale spędzać tam za dużo czasu nie lubią. Wakacje poza Rosją, wysyłają dzieci do szkoły poza Rosję, inwestują też poza Rosją, kupując np. nieuchomości. I należy ich odciąć od tego, to ich zaboli. Problem z tym, że wydają zagranicą duże pieniądze, więc producentom dóbr luksusowych to nie w smak, branży turystycznej też to nie pasuje. Więc takie obrazki dalej będziemy oglądać.