Ich konto zawieszono, ale na szczęście tylko chwilowo.

Na szczęście swoisty „ban” dotyczył jedynie 30 dni.

Szybko jednak okazało się, że całość nie tylko ma pozytywny koniec, ale i może przysłużyć się społeczności graczy.

Fajna "chwila".Nie no oczywiscie. Moderator dal dupy i zbanowal na miesiac 2,5k uzytkownikow ale to same plusy.