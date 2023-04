Ściganie rosyjskich zbrodniarzy. Do Hagi przyjedzie prokurator z USA

Super. Może wreszcie USA zacznie uznawać wyroki trybunału w Hadze bo na dzisiaj to USA stoi po tej samej stronie co Rosja.



Wysoki rangą przedstawiciel władz USA zagroził sędziom i prokuratorom Międzynarodowego Trybunału Karnego, że trafią do więzień, jeśli ośmielą się oskarżyć amerykańskich obywateli o zbrodnie wojenne. Sędziowie Trybunału deklarują, że będą robić swoje.



Groźba ta wygłoszona została w związku z podjęciem przez Trybunał postępowania w sprawie zbrodni wojennych USA w Afganistanie. Pokaż całość