Ale... Ale czemu akurat na snookerze? Rozumiem że piłka za mało medialna? Co za gnoje. Snooker to jeden z najkultularniejszych i najspokojniejszych sportów do oglądania a tu przychodzą takie oszołomy co chcą zabłysnąć tym że są atencyjni. Nie mam słów i najlepiej będzie o nich za moment zapomnieć bo to będzie najgorsza kara dla nich