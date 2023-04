"Co za błazenada". Ostra reakcja na słowa Kaczyńskiego

Przecież o to chodzi, aby obywatel był zależny od władzy. Władza ma brać od obywatela a potem łaskawie mu oddawać zabrane pieniądze. Wtedy obywatel ma z tyłu głowy, że jak wybierze coś innego, to tej kasy może nie dostać z powrotem. Jakby opozycja była mądra to by powiedziała - ucinamy socjal, ale jednocześnie obniżamy podatki tak, żebyście odzyskali godność.