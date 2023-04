"Dla porównania JASSM w wersji JASSM-ER to zasięg 925 km."



Co ciekawe to jest dokładnie tyle (920km) co od naszej wschodniej granicy z do Moskwy w najkrótszej linii i mogło by się wydawać że już z tymi pociskami mamy Moskwę pod biciem.



Ale



Tych JASSMów się nie puszcze po najkrótszej linii, bo ta przebiegałaby przez wrogą Białoruś i ogólnie takie pociski się puszcza po trasach gdzie jest bezpieczniej, mniej ochrony przeciwlotniczej, radarów Pokaż całość