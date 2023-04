"Bogdan Boner: Egzorcysta" pod lupą chrześcijańskich teologów

EHEHEHEHEHE SK#$%$#%$NY! FILMY WALASZKA OGLĄDAM WŁAŚNIE DLATEGO ŻE MI SIĘ NALEŻĄ! 5 LAT STUDIOWAŁEM NA INSTYTUCIE STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I C%&^J ŻE ZAOCZNIE! Pamiętam ten dzień jak #!$%@? tabliczkę mnożenia... słabo. Był 16 maja urodziny Andrzeja i Fidola. Tak się składa że ja jestem Fidol. Andrzej do mnie "daj spokój Fidol tylko jedno piwerko" a ja mu na to " jedno piwerko to wstęp do trzech, a trzy to wstęp do 9. Do Pokaż całość