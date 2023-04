No nareszcie kurła coś tam jebło. Zawsze musi walnąć w jakimś fajnym miejscu jak Włochy, Islandia, względnie Turcja chociaż ich mniej szkoda. A jakoś tak nigdy w Rosji, choć taka duża. No więc szkoda, że tak słabo, ale mam nadzieję, że niebawem coś walnie mocniej i więcej razy. Przy okazji jbć was onucka moderacja, gdzie kasujecie moje komentarze antyrosyjskie i życzące źle zbrodniczemu narodowi rosyjskiemu. Zawsze wiedziałem, że z czerwonymi wam po Pokaż całość