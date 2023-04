To chyba nie ta skala. Podczas oblężenia Leningradu na niektórych miejscach obrony powstały warstwy. Pierwsza w mundurach letnich, zasypana przez śnieg, potem w zimowych i znów letnich. Jak śnieg topniał to się ciekawie robiło. Tylko, że tam na wąskim odcinku frontu ginęły setki tysięcy. No i ciałami tak jak i dzisiaj nikt się nie przejmował. Do dzisiaj pod wyrosłym lasem leżą żołnierze wysyłani falami pod ostrzał karabinów maszynowych.