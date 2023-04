No jest o wiele gorzej, bo m.in. The Atlantic mocno skręcił w to nowoczesne amerykańskie lewo. Czasami kupowałem ten magazyn jak się pojawiał w moim Empiku i jak tam coś było, to o problemach mniejszości rasowych i kobiet. Nie pamiętam czy było tam coś o transach. Może za mało kupowałem.



Co prawda to nie był jeszcze poziom The Time. Bo tam to już tak odjechali, że ciężko to nawet nazwać skrzywioną narracją Pokaż całość