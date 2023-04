Policjant bloger z PDG ukarany za słowa o audycie?

Co się zadziało po opublikowaniu materiału na temat tego, na co pozwolił sobie autor "Psy Dają Głos"? Czy uznano skargę? Co zrobił sam Policjant? Dodatkowo przedstawiam Wam największą głupotę, jaką słyszałem od Policjanta. Link do pierwszego materiału: https://youtu.be/BLsss6EiqjQ Jeśli masz ochot