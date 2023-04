"NYT": Ukraińska kontrofensywa może nastąpić w ciągu miesiąca

Jak dla mnie to żadna wielką kontrofensywa nie jest potrzebna. Jeśli Ukraina jest w stanie utworzyć korytarz o szerokości 50-60km w kierunku Mariupola to nawet bez dojścia do morza wygrywa strategicznie:

- Krym odcięty od dostaw

- lewy brzeg Dniepru odcięty od dostaw

- most na Krymie w zasięgu rakiet

Desant na tyły przy pomocy otrzymanej floty śmigłowców powinien sparaliżować wystarczająco logistykę dostaw na linie frontowe. W ciągu 2 tygodni odciętym oddziałom Pokaż całość