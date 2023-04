Większość osób co marudzą na hulajnogi pewnie rozjeżdża trawniki w mieście swoimi SUV-ami i parkuje tak, że nie da się przejść po chodniku, a potem płacze, że nie może przejść bo hulajnoga leży i mu zagradza xD Jak chcemy się bawić w takie kretyńskie zakazy to może zakażmy w ogóle samochodów w mieście. Tylko smrodzą, hałasują, zajmują miejsce. Nie ma to jak karać wszystkich za to, że się trafi jakiś dzieciak co Pokaż całość