Dziwne to. Na koncu chyba widac jak ich BWP zostaje zniszczony, gdzies sobie randomowo pojechalo do przodu, jak czolgi sa z tylu? Widac tez Ukraincow ktorzy opatruja swoich, po co oni niszczyli czolgiem ten okop, jak za moment byl tam desant i oni nie mieli sie gdzie chować? To juz lepiej bylo zostawic ten okop a nie go rozjedzac. Dziwne to, ktos wytlumaczy?