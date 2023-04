Jestem bardzo sceptyczny wobec tej sytuacji z balonami. Po pierwsze amerykanie dali tym balonom przelecieć praktycznie przez cały swój kraj - tylko po to żeby zestrzelić je w dogodnym miejscu, to jest nad wodą. Czy to nie brzmi podejrzanie?



Teraz mamy uwierzyć w to, że te balony nie dość, że przeleciały przez całe Stany Zjednoczone to jeszcze umożliwiono im przelot nad bazami wojskowymi? Jeśli tak, to znaczy, że amerykanie nie przeszli testu.