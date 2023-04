Przewodnik po Toskanii: miejsca, które zainspirują Cię do podróży

Jeździliśmy pociągami kilka lat temu, ale wszędzie nimi nie dojedziesz. Są autobusy, ale z nich nie korzystałam. Nie miałam problemu z komunikacją, ale nie każdy mówi po angielsku. Natomiast wiadomo, bez problemu da się zamówić jedzenie itp.



Co do bezpieczeństwa, warto uważać we Florencji na kieszonkowców, a przynajmniej tak słyszałam.