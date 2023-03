ogólnie to oglądałem ten wywiad i jeśli on twierdzi, że chce kandydować na prezydenta, którego kadencja trwa 5 lat, a później prosi żeby nie rozliczać go z rzeczy, które mówił 4 lata temu odnośnie 100 ustaw, bo dla niego to jest prehistoria, to znaczy że rzetelny to on nie jest.