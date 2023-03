Na tym RIA nowosti 10 artykułów chwalących wojnę oraz rząd i jeden opozycyjny, taka jest proporcja. Zastanawia mnie to po co to robią. Być może jest tak, że jest to szeroko omawiany w mediach problem i już nie warto iść w zaparte, a robotę zrobią komentarze troli, które tam są klepane na potęgę.

Na przykład dziś ogłosili standardowy pobór, standardowy bo tam mają zasadniczą służbę wojskową i 95% komentarzy że to wspaniale