Filipiny. Pożar na promie pasażerskim. Wiele ofiar .

Nie żyje co najmniej 31 osób, które płynęły promem na Filipinach. Statek zapalił się w środę przed północą lokalnego czasu. Ludzie skakali wprost do morza, jednak co najmniej 10 osób utonęło. Gdy wrak skierowany na plażę wyspy Basilan utknął w piasku, znaleziono w najtańszych kabinach 18 zwęglonych