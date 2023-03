Nie głosowanie na lewicę != głosowanie na Konfederację.



Lewica nienawidzi mężczyzn, ale nie na zasadzie agresywnej złości, a pasywnej pogardy. Żaden mężczyzna nie powinien głosować na lewicowe partie w Polsce. Co nie oznacza, że powinien głosować na prawicowe. Bo jak pogodzić to, że Lewica chce wyrzucania mężczyzn z mieszkań na podstawie pomówienia o przemoc, a prawica chce wysyłać mężczyzn na wojnę i do wojska? Jak można wybierać spośród tych opcji?