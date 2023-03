A kiedy pisałem że razem to faszyści - sporo wykopków twierdziło że nie wiem co to faszyzm. Niektórzy to by nic nie zakumali nawet gdyby ich prawda trzasnęła obuchem przez łeb.



Ciekawe czy gdyby tuzy intelektu z razem poszły tą samą drogą tylko stwierdzili że wprowadzą "domniemanie winy w sprawie o dowolne przestępstwo dla Polaków i Żydów" to też bym czytał że przecież to jakieś bzdury i to nie są żadni faszyści Pokaż całość