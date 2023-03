Było już wiele razy, i co ludzie zrobią? - NIC - dalej będą siedzieć w domku i narzekać, że nie ma na kogo głosować, a Ci, którzy dostaną 13,14,15 emeryturę polecą do urny, albo im urny pod nos przyniosą by zagłosowali na pis i tak kółeczko będzie się kręcić, aż wszystko rozkradną z tego kraju i zadłużą go na następne 500lat