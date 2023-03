Ogólnie to było wiadome od początku. Bodajże pod Kijowem zmieciona została cała kolumna morderców z Rosgwardii. Mieli przy sobie listy z nazwiskami itp.



Zresztą wiedząc jak traktuje Putin opozycję, niewygodnych dziennikarzy we własnym kraju to można się spodziewać co by się dzialo w obcym państwie, któremu Putin owcy odbierają prawo istnienia po zdobyciu przez Rosję nad nim kontroli. Czystki i morderstwa lub reaktywacja gułagów. A to wszystko w "bratnim" narodzie przy udawaniu,