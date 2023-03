Zaraz, zaraz, ale dlaczego pozywają przychodnie, gabinety to stosujące (pomijając te nie mające do tego uprawnień kosmetyczki i dentystki)? Jeżeli lekarz stosuje oficjalnie dopuszczony do obrotu produkt zgodnie z kartą rejestracji, to gdzie jego wina? Przecież to jest wyłącznie wina producenta/importera, że gonwo wyprodukowali i sprowadzili, oraz urzędnika, że dopuścił do obrotu i to ich należy pozywać.