Pokaż całość

Net Zero do 2050 rokuUstawa o zmianach klimatycznych z 2008 roku wprowadzona przez Eda Millibanda zobowiązała Wielką Brytanię do ograniczenia emisji CO2 o 80% w 2050 roku. Ten cel był już trudny do osiągnięcia, ale od tego czasu Theresa May poszła o jeden lepszy w tygodniach przed opuszczeniem urzędu, zapisując w prawie zobowiązanie do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2050 roku. Ani ona, ani Ed Milliband